Reggina, parla l’agente di Denis: ‘Reggio piazza ambiziosa, operazione fortemente voluta’

L’agente di German Denis Federico De Santis, è stato intervistato ai microfoni di Radio Sportiva ed ha parlato dell’operazione che ha portato l’argentino in riva allo Stretto.

“Reggio – ha detto nelle sue dichiarazioni riprese da Tuttojuve.com – è una piazza molto ambiziosa, con un nuovo presidente che ha già fatto investimenti importanti dal punto di vista strutturali e di squadra. Questa è stata un’operazione fortemente voluta: il ragazzo ha firmato per 2 anni e ha molta voglia di iniziare a dare una mano. E’ un giocatore che non ha bisogno di presentazioni e tornando in Argentina ha fatto una finale di Libertadores. Per accettare di tornare qui in Italia è stato mosso da grandi motivazioni e ho sentito da parte sua la volontà di venire a sposare questa causa: nessuno aveva presentato un progetto così importante”