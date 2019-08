Reggina, Toscano: ‘Buon punto, ma sembrava di giocare sulle sabbie mobili’ ed avverte Denis

Ai microfoni di Radio Antenna Febea Mimmo Toscano ha commentato il pareggio ottenuto dalla Reggina a Francavilla Fontana.

“Siamo partiti bene. Dopo cinque minuti – ha detto – abbiamo iniziato a sbagliare qualche appoggio di troppo, dando coraggio a loro. Abbiamo sofferto la loro capacità di essere reattivi sulle seconde palle. Nella ripresa li abbiamo messi nella loro metà campo, dovevamo avere meno frenesia. In dieci poi si sono chiusi ancora di più e sono stati bravi a spezzettare il gioco e a farci innervosire. Una squadra come la nostra non deve cascarci. Pensiamo alla prossima”.

“Per le difficoltà che riservava la partita – prosegue – è un punto che può andare bene. C’era un avversario collaudato che lavora da due anni con lo stesso allenatore, il sintetico. Oggi siamo stati un diesel, il campo rallenta molto e sembrava di giocare sulle sabbie mobili. Cambiare così tanto, per noi, ha generato delle difficoltà, bisogna lavorare per cementare questo gruppo. “.e

E sull’arrivo di Denis: “Ci serviva a livello numerico un attaccante con caratteristiche diverse, lui ce l’ha. Spero possa portare qualità ed esperienza in questo gruppo, andrà in discussione come tutti gli altri”.