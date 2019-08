Reggina: resta un dubbio di mercato sulla difesa

Poche settimane fa Massimo Taibi dichiarava che, almeno nelle sue idee, c’era la volontà di formare una squadra che avesse due giocatori per ruolo.

Con particolare rifermento alla difesa aveva sottolineato come ci fosse l’intenzione di avere sei centrali di ruolo, in maniera tale da non restare mai ‘corti’ in caso di infortuni e squalifiche.

Osservando attualmente la rosa amaranto i difensori che si contano non sono sei. Bertoncini, Gasparetto, Loiacono, Marchi, Rossi, dopo la partenza di Alex Redolfi, sono rimasti in cinque.

Non risultano, al momento, operazioni o trattative di mercato in cui la Reggina potrebbe essere impegnata per il reparto difensivo.

Al momento non è dato sapere se si interverrà in chiusura di mercato, ma la sensazione è che si possa ovviare con un sesto giocatore proveniente dalle giovanili.

Esiste, inoltre, la possibilità che Rubin possa essere utilizzato nei tre di difesa, considerato che a Foggia è capitato che abbia fatto il terzo a sinistra in un pacchetto arretrato.