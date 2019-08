Reggina, Baclet: ‘A Cosenza mi sentivo importante, a Reggio mi hanno criticato subito’

Allan Baclet è pronto alla sua nuova avventura a Francavilla. La Reggina affronterà la sua Virtus a domicilio proprio nella prima di campionato.

Lui, che è ancora di proprietà amaranto, proverà a far male al suo recente passato.

Intervistato da Tutto Calcio Puglia ha provato a spiegare perché a Reggio: “Ho avuto un po’ di problemi, con la testa non stavo bene. Venivo da Cosenza dove mi hanno fatto sentire importante veramente, a Reggio sono stato criticato subito. La piazza non mi ha mai accettato ed io non mi sono trovato bene. Ora spero di rilanciarmi con il Francavilla, ricarico le batterie e riparto più forte di prima”.