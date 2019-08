Reggina: ipotesi Altobelli, ma c’è un però; per l’attacco, invece, Litteri prima scelta

La Reggina non ha ultimato la sua opera di rafforzamento della rosa. Nelle prossime ore o giorni sarà ufficializzato l’approdo a Reggio Calabria di Rubin.

Sarà lui il rinforzo di qualità ed esperienza per la corsia mancina. Altro calciatore proveniente dalla Serie B e dal Foggia appena fallito.

In attesa di capire chi sarà l’esterno destro che si giocherà il posto con Kirwan, ci sono due nomi che sono particolarmente caldi.

Il primo è quello di Gianluca Litteri. Il centravanti è al Cosenza, al momento ha un contratto fino al 2021 e occorrerà capire quali siano le intenzioni della società silana, considerato che difficilmente gli amaranto elargiranno un investimento per averlo, mentre al calciatore sarebbe comunque offerto un calciatore importante, forse a condizioni migliori di quelle attuali (fino al 2022?).

Il classe ’88 è al momento favorito su Evacuo nelle preferenze, con cui è in programma un incontro martedì. Caturano resta un nome valido.

Alfredo Pedullà, inoltre, dà notizia dell’interessamento degli amaranto per Daniele Altobelli in uscita dalla Salernitana. E’ un mediano che gioca davanti alla difesa. Affinché arrivi, però, è necessario che partano almeno due centrocampisti tra quelli in rosa.