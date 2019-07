Reggina-Vicenza, ufficiale il cambio di data: il comunicato

Quella che era un’indiscrezione ed una reale problematica, si è trasformata in una vera e propria necessità.

La gara tra Reggina e Vicenza, inizialmente, prevista per il prossimo 4 agosto, è stata posticipata al 6 agosto alle ore 20.30.

Alla base della decisione c’è stata la problematica dei biancorossi che non hanno trovato alcun volo in grado di ospitare la comitiva veneta per intero negli aeroporti di Lamezia, Reggio e Catania.

Ecco il comunicato ufficiale: