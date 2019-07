Reggina: sei giocatori in uscita, il punto sulle cessioni

La Reggina, nelle prossime ore, dovrebbe ufficializzare l’arrivo di Loiacono, reduce da sette anni al Foggia.

Si tratterà dell’operazione che chiuderà i lavori in difesa, in attesa di andare a caccia di un forte esterno sinistro e di una grande prima punta.

Nel frattempo resta sempre in piedi la necessità di piazzare quei giocatori che sono fuori dal progetto.

Ad oggi la cessione più vicina è quella di Petermann alla Vibonese. L’ex Sicula Leonzio, tornato a Reggio, per fine prestito ha il via libera dalla società amaranto.

Lo stesso accade per Mastrippolito e Ungaro. Il difensore e l’attaccante interessano al Bisceglie fresco di ripescaggio, toccherà a loro sciogliere le riserve.

La Viterbese, invece, sta trattando con De Falco. Il problema in questo caso potrebbe essere il lauto ingaggio del giocatore.

Discorso diverso, invece, per Nicola Strambelli e Allan Baclet. Il barese, come emerso nello scorso fine settimana, potrebbe finire al centro di qualche scambio, come quello con il Pisa che potrebbe portare Eusepi in riva allo Stretto e il barese in Toscana.

E’ notizia delle ultime ore quella che parla di un possibile scambio tra Baclet e Donnarumma con il Monopoli.

