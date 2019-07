Triangolare Bari-Reggina-Salernitana: ipotesi Sky per la diretta

All’Arechi di Salerno l’1 agosto andrà in scena un autentico spot per il calcio.

Il triangolare in onore del Siberiano, storico ultras granata, organizzato in concomitanza con il centenario della Salernitana vedrà in scena tre tifoserie storiche del Meridione abbracciarsi in un gemellaggio a tre che dura da trent’anni.

Sky, secondo quanto riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno ripresa da tuttobari.com, sarebbe in trattativa per trasmettere l’evento in diretta.

Niente male per una squadra di Serie B e due di Serie C.