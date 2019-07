Reggina: Loiacono può cambiare alcune strategie sul mercato

Il prossimo colpo che la Reggina ha in canna è quello di Giuseppe Loiacono.

Si tratta, com’è noto, di un difensore che all’occorrenza può giocare anche esterno.

Nei sette anni trascorsi a Foggia, prima del fallimento dei satanelli, ha giocato da difensore centrale nella difesa a quattro, da terzo a destra, da terzino destro ed anche da esterno a cinque quando c’è stata necessità.

Tradotto in parole povere: all’occorrenza può essere anche un’alternativa a Kirwan. Caratteristiche differenti, considerato che si tratta di un uomo più difensivo, ma che in alcune circostanze può tornare utile più di uno abile nella spinta, ma in difficoltà quando attaccato.

Considerata l’abbondanza in difesa dove ci sono già quattro centrali di livello assoluto (Marco Rossi, Gasparetto, Bertoncini e Marchi), Loiacono potrebbe anche essere stato acquistato anche nell’ottica di utilizzo a destra, a cui va aggiunto Redolfi.

Il fatto che Garufo stia vedendo scendere le sue chance di essere tesserato, sembra essere un’ulteriore prova.

A destra, almeno in teoria, può giocare anche Salandria. Considerata l’abbondanza, perciò, potrebbe diventare superfluo acquistare un terzino destro.

Si attende, naturalmente, l’eventuale ufficializzazione di Loiacono per capire se davvero la Reggina finirà per concentrarsi unicamente su un terzino sinistro e una grande punta per chiudere il mercato.