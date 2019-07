CAMBIANO GLI OBIETTIVI, MA NON I PREZZI! La società ha infatti deciso di lasciare invariati i prezzi degli abbonamenti rispetto alla scorsa stagione, applicando un costo più basso in Tribuna Ovest per donne e over 70.

PRIORITA’ VECCHI ABBONATI che potranno confermare il proprio posto dal 22 al 27 luglio nel seguenti orari:

22/7 dalle 14 alle 21

dal 23/7 al 27/07 dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21.

I nuovi abbonati potranno sottoscrivere la tessera a partire dal 29 luglio dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 21.

Grazie all’accordo con la Deutsche Bank, sarà inoltre possibile rateizzare il costo dell’abbonamento a partire da € 180 più costi di attivazione pratica e bolli di stato. La Reggina si riserva di organizzare la “Giornata Amaranto”. Non sono previsti abbonamenti omaggio.