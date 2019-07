La Reggina, attualmente, ha in organico ventisei calciatori, non considerando gli elementi in prova (Garufo, Maesano e Condemi).

Leggi anche: Reggina: la rosa aggiornata, 11 nuovi arrivi

La società sta provando a reperire sul mercato altri quattro tasselli. Forse. Cinque.

Il totale farebbe 31. L’obiettivo di Taibi è avere ventidue calciatori che, di fatto, consentano di avere due squadre quasi di pari livcello.

Leggi anche: Reggina: il mercato non è finito, in arrivo almeno altri quattro giocatori, due di alto livello

Andando a spulciare la rosa si può andare a definire quali potrebbero essere gli otto-nove partenti.

In difesa Mastrippolito potrebbe essere ceduto o andare a giocare in un club dove troverebbe spazio. Da valutare quanta voglia ci sarà di puntare sul classe 2000 per il futuro. Da valutare la posizione di Redolfi che potrebbe essere confermato nella batteria dei sei centrali, considerato che ha uno stipendio basso rispetto al nuovo corso e ha dimostrato di esere un profilo affidabile nell’ultima stagione.

Grande ressa a centrocampo ci sono diversi candidati a lasciare lo Stretto. Praticamente certo di partire Petermann, a lui dovrebbe aggiungersi De Falco. Tra mediani, mezzali e trequartisti resterebbero otto uomini per tre posti. Forse due sono di troppo: possibile uscita, perciò, per Marino (rinnovo e prestito) e, in seconda battuta, Zibert, fresco di rinnovo ma con altro staff tecnico.

In attacco, invece, arriverà un altro centravanti, ma sono già con le valigie in mano Baclet e Ungaro.