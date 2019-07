Sono undici i colpi messi a segno dalla Reggina che è riuscita a dare a Mimmo Toscano una squadra quasi completa praticamente all’inizio del ritiro.

Leggi anche: Reggina: la rosa aggiornata, 11 nuovi arrivi

La squadra, pur avendo un organico numeroso, sarà ulteriormente rafforzata. Oggi risultano abbastanza chiari alla società quali siano gli obiettivi da andare a raggiungere tra le trattative ancora in atto.

Un difensore, due esterni e una grande punta. E’ questo quello che cerca sul mercato Massimo Taibi.

In retroguardia l’obiettivo è dare alla squadra sei centrali affidabili. Attualmente con l’arrivo di Marchi e l’eventuale conferma di Redolfi (ha uno stipendio basso rispetto agli altri e Toscano lo sta valutando), l’approdo di un ultimo centrale (considerando il probabile terzetto titolare composto da Bertoncini, Gasparetto e Rossi) dovrebbe chiudere il cerchio della difesa. Piace Millesi della Pro Vercelli.

Due esterni, invece, serviranno per completare la batteria dei cursorsi. In organico ci sono Kirwan e Bresciani. Ci sono Garufo e Maesano in prova, gioca a destra, ma Taibi, Gianni e Russo stanno valutando altri profili. Il sogno a sinistra è Donnarumma, si continua a monitorare la situazione di Porcino (il Livorno per ora non lo molla) e di Liotti. Il più vicino è Lunetta (ex Sud Tirol, di proprietà dell’Atalanta) ma si valuterà con calma il mancino da affiancare a Bresciani.

Grande attesa, invece, per quello che dovrà essere il bomber. Ci sarà da aspettare, dato che l’obiettivo è attendere che le squadre di B facciano le loro scelte sugli organici e si possano aprire autostrade che portano ad attaccanti di altissimo profilo per la Serie C. Nomi come Bocalon e Litteri stuzzicano la fantasia dei tifosi.