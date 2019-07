Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive di Marco Rossi. Il difensore centrale si trasferisce a Reggio Calabria sulla base di un contratto biennale.

Marco Rossi nasce a Parma il 30 settembre del 1987. Dopo aver fatto tutta la trafila giovanile nel club crociato, debutta in Serie A il 22 ottobre 2005 in occasione di Fiorentina-Parma. Confermato nella rosa gialloblù anche per l’anno successivo, fa il proprio esordio in Coppa Uefa nella vittoria dei ducali sul Rubin Kazan.

A gennaio del 2007 il suo cartellino viene ceduto a titolo temporaneo al Modena. In Emilia-Romagna Marco Rossi troverà costanza di rendimento, tanto da guadagnarsi la fiducia del Parma proprietario del suo cartellino, per le due stagioni successive. Consapevole delle importanti doti tecniche e fisiche, la società crociata, retrocessa in Serie B, non ha intenzione di privarsi definitivamente del suo difensore centrale. Sarà ceduto così in prestito alla Sampdoria prima e al Bari poi. Nel 2011 è il Cesena a scommettere su di lui rilevando il cartellino dal Parma.

Rossi è alla ricerca di nuovi stimoli ed un progetto ambizioso. Perugia è la piazza da cui riparte. Conquisterà così una promozione dalla C alla B e si confermerà in cadetteria per due anni (con la parentesi di sei mesi al Varese). Svincolato, nell’estate del 2016 decide di accettare la proposta del Wellington Phoenix (Serie A Australiana), misurandosi in un campionato decisamente diverso, in un continente lontano per tradizioni e cultura dall’Italia.

A distanza di due anni fa ritorno in Italia, firmando con la Robur Siena. Trenta presenze ed una rete nell’ultima stagione andata agli archivi. Da oggi, Marco Rossi è ufficialmente un nuovo calciatore amaranto.

