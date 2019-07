“Abbiamo già chiuso per 7-8 giocatori. Ne arriveranno altri tre. Stiamo cercando di costruire una squadra omogenea e funzionale al gioco del mister. Siamo sempre tutti in contatto. Ho fatto un mese a Milano, adesso sono qua per il ritiro e aspetto che arrivino a Reggio i prossimi giocatori”.

Massimo Taibi, ai microfoni della tv della Reggina, commenta così la primissima fase di calciomercato.

Poi svela i calciatori che sono attesi domani sullo Stretto: “Abbiamo fatto Bertoncini, Corazza e Marchi. Abbiamo scambiato già le firme, se non succede un patatrac domani saranno a Reggio Calabria”.

Praticamente definite anche le operazioni che riguardano il difensore centrale Rossi e per il centrocampista Paolucci, di cui Taibi, non fa però, menzione.

Marchi, invece, è un difensore centrale mancino abbastanza rapido che Toscano ha avuto alle sue dipendenze con la Feralpi Salò.

Poi spazio agli obiettivi:”Ci sono società come Bari e Monza che hanno un budget impossibile da avvicinare. Il nostro obiettivo è arrivare il più in alto possibile, il Catanzaro sta facendo una buona squadra, noi ci stiamo attrezzando e stiamo facendo una squadra forte per la categoria”.