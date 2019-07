Marco Rossi è il nuovo difensore centrale mancino della Reggina. Reduce da una stagione a Siena e con un lungo passato anche in A e B, l’ex Sampdoria e Parma (classe ’87) ha firmato un contratto biennale con la Reggina.

A confermarlo, tra l’altro, è stato lo stesso direttore sportivo Taibi, intervistato dalla Gazzetta del Sud.

Non è finita, perché nella giornata di domani sono attesi a Reggio Calabria il mediano Ciccio De Rose, il difensore centrale Davide Bertoncini ed il centrocampista Lorenzo Paolucci.

Il primo non ha bisogno di presentazioni e, almeno sulla carta, non rappresenterà la prima scelta nel settore di centrocampo dove c’è una foltissima concorrenza. Resta, però, un uomo d’esperienza, fidato del tecnico Toscano e che conosce bene la piazza. Toccherà a lui farsi notare fino a conquistare il posto da titolare.

Bertoncini, invece, sarà il centrale destro della squadra. Protagonista con il Piacenza di una grande annata in cui ha sfiorato due volte la promozione in Serie B (persa all’ultima giornata prima e poi in finale play off).

In mezzo a Rossi e Bertoncini, al momento, toccherà a Gasparetto tenere le redini.

Paolucci, invece, è un classe 1996, centrocampista bravo negli inserimenti e forse ideale per fare la mezzala sinistra.

Lo scorso anno ha fatto molto bene a Monopoli, facendo anche gol alla Reggina.