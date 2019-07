Primo giorno di ritiro per la Reggina. Tra i primi a parlare c’è stato il presidente Gallo che al centro sportivo S.Agata ha accolto i calciatori e si è concesso ai microfoni della tv ufficiale del club amaranto.

PRIMO ANNO DI GALLO DALL’INIZIO – “E’ una grossa emozione per me. L’anno scorso ho preso la squadra in corsa. Stiamo programmando tutto sin dall’inizio. Dal menu dai calciatori alle federe per i letti del S.Agata. C’è tanto lavoro da fare e tanto è stato fatto”.

MIRACOLO SANT’AGATA, PRONTO IN POCHI GIORNI – “Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato. Tutte ditte di Reggio. Hanno fatto un lavoro straordinario. Iniziavano la mattina prestissimo per andare via a notte inoltrata. Ho visto scaricare mobili alle due di notte. Persone che hanno fatto un grandissimo lavoro. Il risultato è stato ottimo. Progetti per il Sant’Agata ne abbiamo ben altri, quello che abbiamo fatto adesso è solo l’inizio. Fare il ritiro in casa è una grande soddisfazione e si va a valorizzare un centro che per troppo tempo è rimasto ai margini di ciò che era la Reggina”.

ASPETTATIVE – “Se dico quello che mi aspetto, mi immagino quello che succederebbe. Non dirò quello che vorrei dire. Non dirò quello che mi piacerebbe tanto dire. Non dirò nulla. Dirò che la stagione sta iniziando e bla bla, rispetto a tutto ciò che tutti dicono che devono dire. Quello che c’ho dentro è quello che c’hanno dentro al cuore tutti i tifosi. Magari la lettera iniziale di Bla Bla”.

TIFOSI – “Invito tutti i tifosi che amano la Reggina alla presentazione che verrà fatta in Piazza Duomo. Spero in un evento simpatico e sentimentalmente forte. Adesso da qui a poco diremo la data precisa di questa serata. Io spero che lì già ci sarà parecchia gente. Sono convinto che la campagna abbonamenti andrà bene ed il nostro straordinario tifo ci accompagnerà per tutta la stagione.