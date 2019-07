Potrebbero presto raggiungere il ritiro del Sant’Agata il difensore centrale Bertoncini e l’attaccante Corazza.

A riferirlo è Sport Piacenza nello spazio dedicato al mercato dei biancorossi.

Il primo è stato grande protagonista con la maglia degli emiliani, in una difesa che è stata tra le migliori dell’intera terza serie. Ha perso la promozione all’ultima giornata prima e in finale play off dopo, fatti che lo renderanno voglioso di rivincita, ma che certificano la capacità di giocare ad alto livello.

L’altro, invece, è reduce da un’annata segnata da un brutto infortunio al ginocchio. Se sta bene è un giocatore importante per la categoria e Mimmo Toscano lo riavrà dopo averlo avuto a Novara, dove insieme hanno vinto il campionato.

Corazza, comunque, non dovrebbe essere la punta di diamante dell’attacco amaranto, almeno secondo il mercato.

La Reggina cerca una grandissima punta di altissimo livello.