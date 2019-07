Il portiere Guarna, l’esterno sinistro Bresciani, i mediani Sounas e Bianchi. Al momento sono loro i quattro volti nuovi della costruenda Reggina, ma sono destinati a diventare molti di più a stretto giro di posta.

L’attività degli amaranto è sotto l’attenzione dei massimi esperti di mercato nazionali: Alfredo Pedullà e Gianluca Di Marzio.

Pedullà ha confermato che Taibi ha in mano il si di cinque calciatori.

I primi due sono attaccanti: Reginaldo, reduce da una stagione nello stellare Monza di Berlusconi, e Corazza, attaccante reduce da una stagione contraddistinta da un grave infortunio, ma che, come la carriera rivela, è una punta da potenziale doppia cifra. Con Toscano ha vinto il campionato a Novara.

Uscisse Baclet, però, potrebbe esserci margine per un’altra grande punta, che potrebbe essere il crack del mercato.

Non va dimenticato che in organico c’è uno come Doumbia.

I botti la Reggina è pronta a farli in difesa. Gli amaranto, infatti, hanno l’accordo con Bertoncini del Piacenza, Bergamelli della Ternana e con Marco Rossi (firmerà un biennale secondo Pedullà). Aggiungendoli a Gasparetto, verrebbe fuori una difesa stellare dove il primo degli esclusi sarebbe titolare praticamente ovunque. A loro si aggiungeranno probabilmente altri due interpreti meno quotati.

I due calciatori in più sono centrocampisti ed hanno posizioni diverse. De Rose è praticamente certo di vestirsi d’amaranto e firmerà nelle prossime ore. A Reggio dovrebbe arrivare, inoltre, Paolucci del Monopoli.

Chiuse queste sette operazioni la Reggina dovrà tuffarsi a caccia di due esterni (sinistro e destro) e di una grande punta.