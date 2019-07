Nuova news di mercato che rimbalza dalla Puglia e che aprirebbe scenari importanti relativamente alla definizione dell’organico.

Secondo, infatti, quanto riportato dal network pugliese Antenna Sud, Paolucci non rinnoverà il suo contratto con il Monopoli, poiché ha già un accordo con la Reggina.

Si parla di triennale per lui.

Lorenzo Paolucci compirà 23 anni il prossimo 1 ottobre e non va confuso con Michele, esperto centravanti.

Paolucci è una mezzala brava da inserirsi e a fare gol che con Sounas (già amaranto) ha firmato uno dei migliori settori mediani del campionato.

Paolucci, se la voce fosse confermata, andrebbe a rimpinguare un centrocampo che già prevede come volti nuovi Bianchi, De Rose e Sounas che si aggiungono a Salandria, Zibert e Marino, con De Falco in uscita.

Sarebbero davvero tanti e almeno due finirebbero per essere in uscita, senza dimenticare che anche Strambelli in un eventuale 3-5-2 andrebbe considerato mezzala.