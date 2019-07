La Reggina, come già evidenziato da Andrea Gianni, si muove con la stessa attenzione sia in entrata che in uscita.

Tra i calciatori che possono essere considerati in esubero c’è sicuramente Davide Petermann.

Il calciatore è ad un passo dal chiudere l’accordo che lo legherà alla Casertana.

La Reggina, ovviamente, lo lascerà libero.

Il percorso inverso, invece, potrebbe fare Edoardo Blondett. L’ex difensore di Cosenza e Catania era considerato uno dei pezzi pregiati del mercato stellare fatto dalla Casertana la scorsa stagione.

Secondo Alfredo Pedullà la trattativa sarebbe in stato avanzato.

Il calciatore è legato ai campani da un contratto fino al 2020.

La Reggina ha già in organico Gasparetto e Cristini e dovrà, secondo Taibi, prendere altri quattro difensori centrali di qualità.

Blondett è un giocatore che, nella difesa, a tre è abituato a giocare a destra e a sinistra, oltre che da terzino nella difesa a quattro.

Abbastanza bravo nel manovrare dalle retrovie, tocca il pallone in maniera discreta sia col destro che col sinistro.

Con Bertoncini (vicino dal Piacenza) e Gasparetto formerebbe una difesa di prima fascia.

Bertolo e Cristini potrebbero essere le alternative, a cui si aggiungerà un terzo nome per comporre la batteria da sei centrali voluta da Taibi.