Due prime punte più Bellomo e Doumbia, più Strambelli all’occorrenza.

Dovrebbe essere questo il progetto dell’attacco per la Reggina.

In attesa di trovare una sistemazione a Baclet, dovrebbe arrivare almeno un attaccante prima del ritiro.

L’attuale fase del mercato è quella in cui gli agenti sparano alto sulle richieste d’ingaggio, a maggior ragione su profili importanti come quelli cercati dagli amaranto.

Ad esempio il Cosenza ha Litteri in uscita. Inevitabile che gli amaranto non ci buttino un occhio, considerato che con Toscano ha ottenuto una promozione dalla C alla B. Ha un ingaggio importante e occorrerà lavorarci per rendere fattibile un’operazione oggi comunque non impossibile.

A lui potrebbe essere affiancato Evacuo, ma anche in questo caso bisognerà venirsi incontro. La Reggina, però, è davanti a tutti al momento nella corsa all’attaccante fresco di promozione con il Trapani.