Massimo Taibi ha ufficializzato l’arrivo di tre calciatori che saranno ufficializzati la prossima settimana.

Pur non essendo ancora stati annunciati dalla società amaranto, possono perciò essere ritenuti calciatori ormai a disposizione di Mimmo Toscano il il difensore centrale Andrea Cristini, proveniente dal Cuneo, dove è retrocesso, ma senza la penalizzazione di 20 punti avrebbe giocato play off, dopo essersi rivelato uno dei migliori giocatori del suo girone C nel ruolo di centrale destro.

A lui si aggiunge l’esterno sinistro fluidificante Nicolas Bresciani, di proprietà del Livorno e reduce da una buona annata a Ravenna. A lui, però, dovrebbe aggiungersi un altro giocatore con cui si contenderà il posto (Liotti).

Altro colpo di peso, invece, a centrocampo dove arriva Nicolò Bianchi. Calciatore che ha già più volte vinto la Serie C, una volta con Toscano a Novara, è un mediano fisico che conosce il campionato e ormai di buona esperienza.

L’anno scorso ha giocato a Vicenza, dove è stato uno dei migliori al punto che sembrava destinato a rinnovare, ma l’intromissione di Toscano e della Reggina ha bloccato tutto.

Per la fascia sinistra, invece, Taibi ha sottolineato come Donnarumma, fino a quando il Monopoli chiederà soldi, non sarà preso in considerazione.

Il ds ha comunque evidenziato come ci sia già un profilo vicino alla chiusura di pari livello (Liotti del Pisa? ndr).

Lo ha dichiarato ai microfoni di Citynow Sport.

Salgono, perciò, a cinque i volti nuovi della Reggina, considerati anche Guarna e Sounas.