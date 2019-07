Dal suo arrivo in poi la Reggina ha cambiato filosofia. Niente più proclami, niente più affari che non siano fatti per totale convinzionen delle caratteristiche del giocatore e dell’approvazione di tecnico e gioatore.

Andrea Gianni è il dg, braccio destro del presidente Gallo, e con Taibi ed Ennio Russo sta lavorando alla nuova squadra.

I nomi al momento non entusiasmano la piazza, ma ai microfoni di Tuttoc.com, è hiaro.

“Sarà una Reggina ambiziosa che darà filo da torcere a chiunque. Toscano ha idee chiare, è un martello, è sempre sul pezzo”.

Gianni rivela come la composizione dei gironi non sia stata ancora determinata e non è chiaro se il Baris arà nel girone degli amaranto.

L’obiettivo è dare a Toscano una squadra che, prima del ritiro, sia completata per il 70-80%: “Metteremo Toscano nelle condizioni di lavorare bene sin da subito”.

E poi sul nome di Mazzeo per l’attacco:”Taibi sta cercando l’attaccante giusto gradito al mitser. Il presidente, inoltre, vuole una punta importante ci stiamo impegnando per esaudire il suo desiderio. Il mister segue la squadra il più possibile ,è stato ocn noi una decina di giorni e ha seguito tutta la fase de lavori al S.Agata”.