Il Trapani sta ancora delineando il suo futuro. Il club siciliano, dopo aver vissuto una fase delicata a livello societario, si appresta a programmare in maniera decisa la stagione dopo la promozione in Serie B.

Il futuro prossimo potrebbe intrecciarsi con quello della Reggina.

Sul tavolo ballano due situazioni. Massimo Drago è il nome caldo per la panchina granata. Il tecnico crotonese, non sarà adatto alla Serie C ma è un profilo che resta valido per il campionato cadetto.

I siciliani lo vogliono, ma prima di accordarsi deve liberarsi dalla Reggina che non vede l’ora di liberarsi del suo ingaggio.

Tra Trapani e Reggina presto dovrebbe essere intavolato anche un discorso relativo a Felice Evacuo. Il calciatore, avanti con gli anni, in C può ancora fare la differenza.

Mimmo Toscano lo conosce per aver vinto insieme a lui un campionato a Novara e nonostante abbia sul gruppone 37 anni continua ad andare stabilmente in doppia cifra come altri giocatori di quel range anagrafico: Moscardelli, Tavano e Castaldo, solo per citarne alcuni.

I due club potrebbero presto iniziare a lavorare per sbloccare le due situazioni nell’interesse di entrambi.