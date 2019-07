La Reggina, a stretto giro di posta, dovrebbe chiudere per diversi calciatori.

Liotti e Bresciani per la fascia sinistra, Nicolò Bianchi per la mediana e Davide Bianchi per la fascia destra.

A loro si aggiunge Felice Evacuo per l’attacco.

Ci sono, però, elementi in esubero.

Negli ultimi giorni il Catanzaro si sarebbe fatto avanti per Nicola Strambelli su precisa richiesta di Gaetano Auteri.

Nello scacchiere di Toscano, Strambelli non avrebbe un profilo ideale.

Certo è che una sua eventuale cessione, soprattutto ad una potenziale rivale diretta, rischia di essere una mossa rischiosa da parte della società.