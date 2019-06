I migliori della categoria. Sono i profili che la Reggina cerca per allestire la rosa a disposizione di Mimmo Toscano.

Niente grandi nomi provenienti da categorie superiori, Mimmo Toscano preferisce elementi che conoscano a menadito la Serie C, meglio ancora se il girone meridionale.

Qualunque sia il modulo scelto dal tecnico, avranno un’importanza capitale gli esterni.

Kirwan è destinato a restare, per Seminara continua ad essere richiesto il prolungamento del prestito all’Empoli con possibilità di ottenere un diritto di riscatto.

Loro faranno parte delle rotazioni e saranno elementi di sicura affidabilità, a maggior ragione dovessero far parte di una batteria di quattro esterni di lusso.

Gli amaranto hanno le mani su Liotti. Il terzino sinistro, fresco di promozione con il Pisa, ha già detto si agli amaranto.

E’ di Vibo Valentia, l’idea di avvicinarsi a casa e in un club ambizioso lo stuzzica e non poco.

Ha un contratto in scadenza nel 2020, il Pisa sta facendo resistenza ma difficilmente gli rinnoverà il contratto.

Al momento non sta in piedi l’ipotesi di uno scambio con Bellomo, tenuto conto che i toscani cercano altri profili e la Reggina vorrebbe far andare il giocatore quantomeno in ritiro con Toscano che dovrà capire se puntare su di lui e costruirgli una squadra attorno (3-4-1-2?)

Stesso discorso per Francesco Rapisarda, nome fatto dalla Gazzetta dello Sport.. Classe 1992, catanese, in Serie C ha ha già giocato in Calabria con la Vigor Lamezia.

Oggi è uno dei migliori terzini destri della categoria. Ha un contratto fino al 2021 e convincere i marchigiani a lasciarlo andare non sarà facile. Esiste, però, la possibilità che si pensi ad uno scambio, considerati i tanti giocatori di buon livello che la Reggina ha in uscita.