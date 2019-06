Ha firmato nel pomeriggio Enrico Guarna. Il suo futuro, a partire dall’1 luglio, sarà in amaranto.

L’ex portiere di Bari e Foggia realizza finalmente il suo sogno di giocare nella Reggina. Lui stesso aveva sottolineato come da diverso tempo sperasse di legarsi alla squadra amaranto, per lui calabrese di Badolato, ma cresciuto calcisticamente tra la scuola calcio Don Bosco di Monasterace e Locri.

Indosserà la maglia amaranto dopo un anno non esaltante a Monza ,ma la sua carriera, al netto di qualche passaggio a vuoto, parla di ottimi campionati in B e di promozioni dalla C alla B.

Chi, invece, presto avrà lo stesso destino sarà Andrea Cristini. Il difensore del Cuneo ha già l’accordo su tutto con gli amaranto. Arriverà il momento delle visite mediche e delle firme.