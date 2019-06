Negli ultimi tempi il figlio Gianluca è diventato più famoso di lui, ma Gianni Di Marzio ha, se possibile, scritto pagine più importanti nel calcio e da protagonista.

Da allenatore e da direttore sportivo. Intervistato a tuttobari ha avuto modo di far capire a quanti gravitano attorno all’universo pugliese che l’enorme disponibilità di De Laurentiis non equivale a certezza del risultato: “Il campionato di Serie C di quest’anno sarà molto complicato, anche Reggina e Catania si presentano ai nastri di partenza agguerrite e determinate a tornare in B dopo tanti anni, così come lo è anche il Bari. Sarà un campionato molto difficile ma che il Bari può vincere“.