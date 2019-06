“Sapevo che a Reggio avrei potuto trovare delle difficoltà. Proprio per questo l’ho fatto. Sapevo che mi sarei potuto imbattere in determinate situazioni. Preferisco le cose complicate, preferisco Reggio con le sue problematiche che un’altra città. Non c’è alcun tipo di polemica, bisognerà risolverla e io credo che il Comune la risolverà. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione”.

Luca Gallo non vuole fare polemica sulla necessità di installare 9000 nuovi seggiolini per mettere lo stadio a norma.

Dovrà farlo il Comune, che ha già destinato 200.000 euro dai Patti per il Sud. Ma c’è necessità che si faccia in fretta.