“Un mese fa chiesi della situazione della Viola. Mi dispiaceva per come stavano andando le cose. Ci ho pensato su e mi sono accorto che, soltanto pensandoci, mi toglieva qualcosa alla Reggina. Avrei perso il mio chiodo fisso. Penso alla Reggina ventiquattro ore su ventiquattro. Qui non si è ancora fatto nulla a livello sportivo, ho pensato di non andare a mettermi in mezzo ad un’altra situazione e lo comunicai alle istituzioni. Lo dissi con molta sincerità e più di un mese fa”.

Gallo mette così la parola fine su un suo possibile interessamento sulla Viola Basket.