Ci è mancato poco che Bari, Reggina e Salernitana potessero giocare lo stesso girone di Serie C nella prossima stagione.

La salvezza dei granata al play out con il Venezia ha evitato che il girone meridionale di Serie C non fosse ancora più competitivo di quanto non sia destinato ad essere, sebbene comincino a diventare insistenti le voci di una divisione differente per rendere più equilibrati i vari raggruppamenti di terza serie.

Nel frattempo a Salerno è tempo di festeggiare il centenario dalla fondazione della società granata.

Tra le manifestazioni previste nel corso dell’estate ci sarà un triangolare che vedrà protagoniste la Salernitana, la Reggina ed il Bari.

Un triangolo di fratellanza determinato da un gemellaggio incrociato che dura ormai da trent’anni, tra tre tifoserie che si professano e praticano affetto incondizionato.

Secondo i rumors provenienti dalla Campania la manifestazione dovrebbe tenersi allo stadio Arechi tra la fine di luglio ed i primi di agosto.

Anche se si tratterà solo di un’amichevole, sugli spalti ci sarà grande pubblico per legittimare lo storico rapporto tra le tifoserie.