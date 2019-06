Una sede così la Reggina non l’ha mai avuta neanche in Serie A. E’ il primo pensiero che viene notando come il palazzo di Via Osanna che ospiterà, su più livelli, i nuovi uffici del club amaranto.

Non c’è ancora una data per l’inaugurazione, ma i tempi dovrebbero essere brevi.

Nel frattempo, a venti metri da Corso Garibaldi e trenta dal Lungomare Falcomatà, c’è una macchia amaranto che, forse più dello store, fa bella mostra di se in pieno centro storico a Reggio.

Quella di Via Osanna è una scelta più simbolica che mai, considerato che proprio di fronte c’è Palazzo San Giorgio, sede del Comune.

Un’altra promessa di Luca Gallo, perciò, va a segno.