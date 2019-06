La Reggina, per il momento, è concentrata su difesa e centrocampo. Resta, però, vigile anche su quello che succede attorno al mercato degli attaccanti.

C’è un’idea che nasce dalle contingenze. Daniele Vantaggiato è in uscita dalla Ternana, nonostante un contratto fino al 2020.

E’ reduce da un’annata negativa con sole tre reti segnate, dove tutta la squadra ha faticato.

Per intendersi: anche Gasparetto non fece bene, a Reggio, però, si è visto che giocatore che è.

Due anni prima fece faville a Livorno: 19 reti che trascinarono i labronici alla promozione in Serie B.

In coppia con chi? Con Doumbia, autore di ben 9 assist.

E se il calcio non è matematica, a volte esistono le coincidenza perché i due hanno lo stesso procuratore: Giovanni Tateo.

Si tratta di una trattativa non facile, considerato che Vantaggiato è uno dei giocatori più pagati di Serie C e la società non intende sperperare.

Compirà 35 anni il prossimo ottobre, un’età in linea con gran parte dei bomber della terza serie: da Castaldo a Tavano.

La Reggina cerca tre pedine per l’attacco, tra cui uno alla Vantaggiato, un elemento più strutturato ed un altro uomo polivalente.