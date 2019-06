“La Reggina comunica che in data odierna è stata depositata la domanda d’iscrizione al campionato 2019/20 corredata dai documenti necessari ivi compresa la fideiussione”.

Inizia così un comunicato diffuso del club amaranto che, ad oggi, è perfettamente in regola con tutto il necessario per accedere alla licenza per disputare il campionato di terza serie. Si tratta dell’ennesima dimostrazione che adesso la Reggina è una società solidissima .

Gli unici problemi potrebbero derivare dal Granillo, dove le nuove norme impongono la sostituzione dei seggiolini della Tribuna Est con altri dotati di schinale.

Il Comune ha già fatto sapere di avere investito 200.000 euro per acquistarne 9000 nuovi, ma occorrerà essere veloci.

Non a caso c’è una parte del comunicato che suona quasi come monito nei confronti del’amministrazione comunale

“Resta da definire – si legge il cronoprogramma relativo la sostituzione dei seggiolini della Tribuna Est cosi come previsto dalla normativa criteri infrastrutturali Serie C 2019/20. Confidiamo nel lavoro dell’amministrazione comunale affinchè il settore possa essere fruibile per la prima gara ufficiale”.