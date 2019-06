La Reggina, come detto nei giorni scorsi, aveva messo le mani su Nordi, esperto portiere della Virtus Francavilla.

Il calciatore ha messo in stand by i pugliesi che gli hanno già offerto il rinnovo, ma sa di avere un offerta importante dalla società amaranto e da alcuni club del nord.

La Reggina, però, potrebbe a sorpresa percorrere un’altra strada.

Enrico Guarna si sta per liberare dal Monza.

Il portiere calabrese è noto per aver giocato soprattutto in Serie B nella sua carriera e per aver vinto qualche campionato di Serie C.

A 34 anni si avvincerebbe di nuovo a casa. Per lui sarebbe pronto un contratto biennale. L’entourage del calciatore potrebbe alzare la richiesta, ma si potrebbe trovare un punto di incontro.

Nel frattempo, a sorpresa, potrebbe partire Strambelli.

Il calciatore ha diverse richieste ed uno stipendio importante, l’ultima parola potrebbe spettare a Toscano che potrebbe chiedere alla società di investire la stessa cifra per altri profili considerata la presenza in organico di Bellomo che nel 3-5-2 o 3-4-1-2 potrebbe avere caratteristiche sovrapponibili a quelle dell’amico e compagno.