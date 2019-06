Alfredo Pedullà riferisce che nella giornata di mercoledì Cristini del Cuneo firmerà un contratto che lo legherà alla Reggina.

Si tratta di un difensore centrale che bene ha fatto soprattutto nel girone di ritorno ed era sul taccuino di diversi operatori di mercato.

Toscano, invece, sta per risolvere con la Feralpi Salò, dopo sarà pronto per legarsi alla Reggina.

Per Gianluca Di Marzio, invece, in uscita c’è Ciavattini.