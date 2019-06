La Reggina si tuffa nel mercato. Gli amaranto che dovranno piazzare qualche uscita hanno ben chiari gli obiettivi.

La Gazzetta dello Sport conferma il portiere Nordi come obiettivo

Per il reparto dei difensori centrali si parla di discorsi aperti con Cristini del Cuneo e con l’ex Camilleri, cercato anche dal Catania.

Attenzione però ai nomi nuovi: il centrale difensivo ex Inter Yao e il jolly ex Brescia Daprelà. Obiettivi complicati, ma il primo è in scadenza. Entrambi giocano a Lugano.

Per la corsia di destra piace Loiacono del Foggia, mentre a sinistra si aggiunge il nome di Contessa a quello di Donnarumma. Si tratterebbe di un ritorno, così come quello di Seminara richiesto all’Empoli per un’altra stagione.

Per l’attacco ci sono le idee Marchi del Monza e Guerra del Vicenza