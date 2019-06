Simone Franchini, dopo l’anno in prestito a Reggio, ha fatto rientro al Sassuolo. Tra i giovani arrivati sullo Stretto è apparso come quello più duttile e pronto per giocare in Serie C.

E’ un giocatore formato che, forse, deve solo trovare la definitiva collocazione per esplodere.

Al momento non è dato sapere se la Reggina farà un tentativo per averlo ancora una stagione o addirittura per strappare un accordo che consenta di acquistarlo entro un anno.

Quel che è certo che su di lui si è già mossa l’Imolese che milita in Serie C e si ipotizzava potesse esserci l’interesse del Monza, non ancora concretizzzato.