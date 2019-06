Mimmo Toscano sarà l’allenatore della Reggina per la prossima stagione. Il club amaranto non lo può dire neanche in via informale. considerato che prima deve rescindere con la Feralpi Salò.

Ai microfoni della Gazzetta del Sud, il direttore generale Andrea Giani, però. inizia ad essere meno abbottonato: “Taibi è in contatto diretto con il nuovo tecnico. Quando entrambi saranno pronti, io sono con le carte pronte”.

Riguardo al mercato c’è dichiarazione di volontà d’intenti con il nuovo allenatore : “Abbiamo un piano di massima per entrate ed uscite. Dobbiamo discuterlo con l’allenatore che deve essere parte integrante del progetto. Vogliamo condividere qualunque cosa con lui”.

Gianni ha fissato in 23-25 elementi il numero giusto di giocatori per la rosa.

Si parla, inoltre, di un budget da tre milioni per il mercato: “Non parlo di numeri. Non vince sempre chi spende di più. A noi servono atleti motivati e con voglia di giocare perché consapevoli di farlo in una piazza come R