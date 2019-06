Roberto Cevoli, come è noto, non proseguirà la sua avventura sulla panchina della Reggina, In attesa che venga nominato il suo successore, anche lui è alla ricerca di una panchina.

Il Cesena ha puntato su Ciccio Modesto, mentre secondo quanto filtra sulle sue tracce ci sarebbe il Sud Tirol.

La formazione alto-atesina da tempo staziona nei quartieri alti della terza serie e partecipa stabilmente ai play off.

Cevoli, dunque, potrebbe proseguire la sua avventura con un club molto valido.