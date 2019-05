La Reggina, nella prossima stagione, come si è detto potrebbe trovarsi in un vero e proprio girone di fuoco. In attesa di caprie se la Lega Pro decida, come forse sarebbe logico, di evitare la divisione geografica per evitare un girone C che varrebbe più della B e che sarebbe un salasso soprattutto perl e piccole, oggi gli amaranto che puntano a vincere il campionato dovrebbero pensare di vedersela soprattutto col Bari.

De Laurentiis è pronto a mettere a disposizione un budget da 10 milioni di euro.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport i pugliesi metteranno presto le mani su tre top: un portiere, un centrocampista dai piedi buoni ed un bomber che assicuri la doppia cifra.

Giocatori come Vacca Scavone, Baraye sono già nella lista.

Si attendono i primi colpi.