Andrea Gianni, direttore generale della Reggina, è stato ospite della trasmissione di Video Touring e Michele Favano “Momenti Amaranto”.

Ha parlato inizialmente della questione allenatore: “Una società che intende fare un campionato di vertice ed onorare la maglia quotidianamente è normale che sia accostata a certi nomi che abbiamo visto fino ad ora. Abbiamo un direttore sportivo con le idee ben chiare”.

All’orizzonte c’è un campionato in cui ci saranno concorrenti importanti. Il Bari, ad esempio, si vocifera abbia messo in campo un budget da 10 milioni:”Credo abbiano sparato una cifra molto alta. Io sono per il fair play finanziario, in cui il valore tecnico si sposa con la spesa. E’ ancora presto per parlare del nostro budget”.

Gianni ha annunciato che al più presto sarà aperta la campagna abbonamenti e che nutre massima fiducia nell’operato di Taibi.

Confermato, inoltre, il contratto con la Legea per la prossima stagione, considerato che l’accordo firmato la scorsa stagione era biennale.

