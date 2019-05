Nicola Bellomo si è presentato a Reggio con un gol al 96′ a Bisceglie. A fine gara dichiarò che giocare nella Reggina, per lui barese, era come giocare per la squadra della sua città, considerato lo storico gemellaggio tra le tifoserie.

Con un post Instagram ha voluto salutare la stagione conclusasi con l’eliminazione ai play off:

“Mi sarebbe piaciuto che andasse fosse andata diversamente ma purtroppo è andata così ci riproveremo l’anno prossimo 💪⚽️🇱🇻però una cosa ci tengo a dire! Grazie di tutto popolo amaranto mi avete fatto sentire a casa 🇱🇻⚽️💪 ❤️ #meritatealtripalcoscenici 💪🇱🇻❤️”