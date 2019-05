Il Palermo, per sentenza del Tribunale Federale Nazionale, è stato retrocesso all’ultimo posto dell’attuale campionato di Serie B.

I rosanero, arrivati terzi, quindi vengono retrocessi e, in attesa del ricorso, sarebbero non solo fuori dalla griglia play off, ma addirittura catapultati in terza serie.

Questo, naturalmente, porterebbe al ritorno in corsa del Foggia che andrebbe a spareggiare con la Salernitana, con il Venezia salvo.

Si capisce chiaramente che tipo di Serie C rischia di venire fuori l’anno prossimo.

Con Bari e Avellino promosse dalla D, rosanero e una tra Salernitana e Foggia retrocesse che si aggiungerebbero a tante piazze blasonate già presente, il girone meridionale sarebbe quasi più importante della Serie B per seguito.

Non è da escludere, però, che si possa ovviare, preferendo una divisione che non sia unicamente territoriale.