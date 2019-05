C’era ansia di conoscere quando Catania-Reggina si sarebbe giocata. L’ipotesi che potesse essere evitata la notturna per questioni di ordine pubblico è stata sconfessata dalla comunicazione ufficiale: si gioca alle 20.30.

La sfida, inoltre, avrà la copertura televisiva di Sportitalia e pertanto sarà visibile in chiaro, anche da chi non avesse sottoscritto l’acquisto del pacchetto play off su Eleven Sports.

Proprio la scelta di giocare alle 20.30 potrebbe anticipare l’obbligo di tessera del tifoso per quanti intendono partire da Reggio e raggiungere Catania.

Questo, di fatto, eviterebbe un grande afflusso di sostenitori amaranto, considerando che il tifo organizzato amaranto, per filosofia, non ha mai accettato l’obbligo imposto dalle riforme di Maroni.

A ciò si aggiunge il fatto che nell’ultima Reggina-Catania ai tifosi etnei venne concessa la presenza al Granillo solo per i possessori di tessera.