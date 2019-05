E’ il giorno di Reggina-Monopoli. La sfida vale il primo turno dei play off promozione e mette di fronte due avversarie che potrebbero proporre una sfida equilibrata. Da un lato le spiccate individualità degli amaranto, dall’altra l’organizzazione tattica dei biancoverdi.

Ci sarà una cornice importante per il match, che potrà beneficiare di una platea di almeno quindicimila persone che popolerà i gradoni del Granillo e proverà a spingere la squadra di casa. L’appuntamento è fissato per le ore 19.30.

Reggina-Monopoli, le probabili formazioni

Reggina-Monopoli sotto il profilo tattico si propone come una sfida in cui le squadre hanno un atteggiamento tattico quasi speculare. Cevoli deve fare i conti con l’assenza di Franchinie e il candidato numero uno a sostituirlo a sinistra è Seminara.

Reggina:(3-5-2)Confente; Conson, Gasparetto, Solini; Kirwan, Strambelli, De Falco, Salandria, Seminara; Doumbia, Bellomo. All. Cevoli

Moopoli(3-5-1-1): Pissardo; Ferrara, De Franco, Gatti: Rota, Paolucci, Scoppa, Zampa, Donnarumma; Sounas; Mangni. All. Scienza.

Reggina-Monopoli: dove vederla

Reggina-Monopoli avrà le 19.30 come orario del fischio d’inizio. Il match non sarà trasmesso in alcuna emittente televisiva, ma sarà comunque prodotto in streaming dalla piattaforma Eleven Sports. Sara, perciò, visibile su qualsiasi piattaforma in grado di riprodurre lo streaming (pc, smartphone, tv). Il servizio è disponibile a pagamento ed ha un costo 3,90€ per ciascun evento, mentre è compreso nel prezzo di chi avesse sottoscritto il pacchetto play off al costo di 12,90€ per tutte e quaranta le partite della post-season del campionato di terza serie.