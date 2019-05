Non accenna a rallentare la vendita di biglietti per Reggina-Monopoli, primo turno dei play off promozione.

Stamattina lo store amaranto di Piazza Duomo, ma anche le altre rivendite, sono state prese d’assalto.

La notizia è che nella notte, grazie alla vendita on line, sono stati venduti più di 1000 biglietti.

Quota 6500 è già stata toccata e già in serata si potrebbe arrivare a 10.000.

Il dato è incredibile se si considera che mancano ancora quasi 3 giorni alla partita (domenica alle 19.30).