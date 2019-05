Il Monopoli non è un avversario che la Reggina può permettersi di sottovalutare. I biancoverdi, come già espresso, sono una bruttissima gatta da pelare e forse difficilmente sarebbe potuta capitare un’avversaria così difficile da affrontare in questa fase dei play off.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Scienza può sorridere per i recuperi di Rota e Salvemini. In particolare l’ultimo è entrerà in in competizione per una maglia da titolare con Rota. Proprio Fabris in Reggina-Monopoli, giocata a Vibo, fu uno dei migliori in campo.

Salvemini, invece, entrerà in ballottaggio con uno degli ex Federico Gerardi per il ruolo di centravanti.

Niente da fare, invece, per Berardi e Mendicino.

Quest’ultimo, nella scorsa stagione, permise al Cosenza di imporsi al Granillo dopo sessant’anni di astinenza da una vittoria sullo Stretto.