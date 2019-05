Reggina-Monopoli è una sfida, che salvo sorprese, richiamerà tantissimi tifosi amaranto. Si gioca domenica alle 19.30, si conoscono i prezzi, ma non si è ancora a conoscenza di quando sarà dato il via libera alla vendita.

Al Granillo non c’è ancora stato alcun sopralluogo del Gos, ragion per cui è difficile che i biglietti possano essere messi in vendita prima di domani o dopomani.

Una iattura, considerato che si arriverebbe già a giovedì pomeriggio.

La difficoltà principale è rappresentata dal fatto che bisognerà trovare una finestra temporale (a questo punto limitata) per dare la possibilità agli abbonati di esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto.

Si tratta di tremila persone.

Play off Reggina-Monopoli, i prezzi fissati dalla Lega per il match

Successivamente sarà aperta la vendita libera che, però, dovrebbe avere il vantaggio della possibilità dell’acquisto on line.

Oltre, infatti, alle rivendite autorizzate e allo store di piazza Duomo, chi vorrà acquistare i tagliando potrà farlo comodamente da casa.

Si attende il via libera, poi sarà caccia al biglietto.

Sono circa 20.000 i posti a disposizione, considerato che la Curva Nord resterà chiusa, con l’eccezione del settore riservato ai tifosi ospiti.