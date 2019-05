Di seguito i prezzi di vendita dei biglietti della gara tra Reggina e Monopoli prevista per domenica 12 maggio ore 19.30 e valida per il primo turno dei play off.

Curva Sud € 8,50, ridotto under 14 € 5

Tribuna Est € 12, ridotto under 14 € 8

Tribuna Ovest € 20, ridotto under 14 € 12

Tribuna Vip € 50, no ridotto.

più diritti di prevendita pari a € 1.50

SETTORE OSPITI

In attesa delle decisioni del GOS, si comunica che il costo del biglietto è di 8,50 più diritti di prevendita

La Reggina informa inoltre che seguiranno comunicazioni relative l’apertura della prevendita e le modalità di accreditamento e accesso allo stadio degli organi di informazione.